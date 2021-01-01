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Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı!

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı!
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23 Aralık 2021 - 13:28

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı!

 

 

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Gecede dekolteli mini siyah elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu çekilen fotoğraflarını da Instagram’dan paylaştı.

 

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 1

Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, reklam çalışmalarına ise devam ediyor.

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 2

Erçel son olarak bir mücevher firmasının reklam filminde rol aldı.

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 3

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bunlara bir yenisini ekledi.

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 4

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Reklam yüzü olduğu markanın gecesine katılan 29 yaşındaki oyuncu, göğüs dekolteli siyah mini elbisesiyle beğeni topladı.

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 5

Erçel gecede çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 6

Instagram’da 25.9 milyon takipçisi olan Hande Erçel’in pozlarına saatler içinde 2.5 milyon beğeni geldi.

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 7

İşte Hande Erçel’in o paylaşımları…

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 8
Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 9
Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 13

Güzel oyuncunun öne çıkan diğer paylaşımları da şöyle…

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 14

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 22

Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı! - Sayfa 35

 

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