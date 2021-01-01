Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı!
Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Gecede dekolteli mini siyah elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu çekilen fotoğraflarını da Instagram’dan paylaştı.
Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, reklam çalışmalarına ise devam ediyor.
Erçel son olarak bir mücevher firmasının reklam filminde rol aldı.
Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bunlara bir yenisini ekledi.
SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Reklam yüzü olduğu markanın gecesine katılan 29 yaşındaki oyuncu, göğüs dekolteli siyah mini elbisesiyle beğeni topladı.
Erçel gecede çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.
Instagram’da 25.9 milyon takipçisi olan Hande Erçel’in pozlarına saatler içinde 2.5 milyon beğeni geldi.
İşte Hande Erçel’in o paylaşımları…
Güzel oyuncunun öne çıkan diğer paylaşımları da şöyle…