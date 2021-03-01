Dolar milyarderi olmuştu… Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi!
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, geçtiğimiz aylarda kendine ait bir marka çıkararak dolar milyarderi oldu. Ünlü yıldız Rihanna’nın keşfedilme hikayesi ise filmleri aratmayacak cinsten.
Onlarca hit parçayı seslendiren Rihanna’nın müzik kariyerinde birçok ödülü var.
Zaman zaman tavırları, çoğu zaman da işi ile gündeme gelen Rihanna, hayranları ondan albüm beklerken kendi markasını piyasaya sunması sebebiyle tepki çekmişti.
Müzik ve ticaret dünyasında yükselişine devam eden Rihanna için ise her şey 2003 yılında başladı.
Rihanna’yı o dönemlerde kendisini etkileyen en önemli olayın annesi ve babasının kötü giden ilişkilerini ardından babasının uyuşturucu kullanmaya başlaması olmuş.
Rihanna, 20 Şubat 1988 Barbados’ta dünyaya geldi.
2 erkek kardeşi olan Rihanna, 14 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşandı.
Öğrenimine Barbados’da başlayan Rihanna, 15 yaşında müzik okuluna gitti ve iki sınıf arkadaşıyla beraber bir müzik grubu kurdu.
2003 yılında Evan Rogers, Barbados’ta tatil yapıyordu ve o sırada Evan Rogers’a Rihanna’nın grubu tanıtıldı.
Rogers ses testinden sonra, “Rihanna bir dakika benimle gel, diğer ikiniz gidebilirsiniz.” diyerek Rihanna’dan şarkı söylemesini istedi.
2004’te güzellik yarışmasında birinci olan Rihanna, aynı sene annesi ile birlikte Rogers’in Connecticut Stamford’daki evine taşındılar.
Rihanna’ya Carl Sturken şarkı kayıtları için yardım etti ve Rihanna’nın demoları oldukça beğenildi.
Kayıt şirketi patronu Jay-Z, Rihanna ile çalışmalara başladı. Müzik kariyeri bu şekilde başlayan Rihanna, yıllar içerisinde en çok dinlenen şarkıcılar arasında yer aldı ve birçok ödüle layık görüldü.
DOLAR MİLYARDERİ OLDU
Müzik kariyerine bir süre ara veren Rihanna, resmi olarak dolar milyarderi oldu. Forbes dergisinin milyarder listesi değerlendirmesine göre Rihanna’nın serveti 1.7 milyar dolar olarak açıklandı.
Bu yükseliş ile Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu.
Ancak Rihanna’nın servetinin 1.4 milyar dolarlık kısmı müzikten değil, kendi kozmetik markasından geliyor. Servetinin kalanı ise diğer giyim markasından ve şarkıcılık, oyunculuk kariyerinden geliyor.
Rihanna son olarak 2016 yılında albüm çıkardı.
Albümü 250 milyondan fazla satan Rihanna, uzun süredir müzik dünyasında yer almıyor.