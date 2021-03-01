Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dolar milyarderi olmuştu… Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi!

Dolar milyarderi olmuştu… Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi!
1 views
11 Aralık 2021 - 12:46

Dolar milyarderi olmuştu… Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi!

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, geçtiğimiz aylarda kendine ait bir marka çıkararak dolar milyarderi oldu. Ünlü yıldız Rihanna’nın keşfedilme hikayesi ise filmleri aratmayacak cinsten.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 1

Onlarca hit parçayı seslendiren Rihanna’nın müzik kariyerinde birçok ödülü var.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 2

Zaman zaman tavırları, çoğu zaman da işi ile gündeme gelen Rihanna, hayranları ondan albüm beklerken kendi markasını piyasaya sunması sebebiyle tepki çekmişti.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 3

Müzik ve ticaret dünyasında yükselişine devam eden Rihanna için ise her şey 2003 yılında başladı.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 4

Rihanna’yı o dönemlerde kendisini etkileyen en önemli olayın annesi ve babasının kötü giden ilişkilerini ardından babasının uyuşturucu kullanmaya başlaması olmuş.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 5

Rihanna, 20 Şubat 1988 Barbados’ta dünyaya geldi.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 6

2 erkek kardeşi olan Rihanna, 14 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşandı.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 7

Öğrenimine Barbados’da başlayan Rihanna, 15 yaşında müzik okuluna gitti ve iki sınıf arkadaşıyla beraber bir müzik grubu kurdu.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 8

2003 yılında Evan Rogers, Barbados’ta tatil yapıyordu ve o sırada Evan Rogers’a Rihanna’nın grubu tanıtıldı.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 9

Rogers ses testinden sonra, “Rihanna bir dakika benimle gel, diğer ikiniz gidebilirsiniz.” diyerek Rihanna’dan şarkı söylemesini istedi.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 10

2004’te güzellik yarışmasında birinci olan Rihanna, aynı sene annesi ile birlikte Rogers’in Connecticut Stamford’daki evine taşındılar.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 11

Rihanna’ya Carl Sturken şarkı kayıtları için yardım etti ve Rihanna’nın demoları oldukça beğenildi.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 12

Kayıt şirketi patronu Jay-Z, Rihanna ile çalışmalara başladı. Müzik kariyeri bu şekilde başlayan Rihanna, yıllar içerisinde en çok dinlenen şarkıcılar arasında yer aldı ve birçok ödüle layık görüldü.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 13

DOLAR MİLYARDERİ OLDU

Müzik kariyerine bir süre ara veren Rihanna, resmi olarak dolar milyarderi oldu. Forbes dergisinin milyarder listesi değerlendirmesine göre Rihanna’nın serveti 1.7 milyar dolar olarak açıklandı.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 14

Bu yükseliş ile Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 15

Ancak Rihanna’nın servetinin 1.4 milyar dolarlık kısmı müzikten değil, kendi kozmetik markasından geliyor. Servetinin kalanı ise diğer giyim markasından ve şarkıcılık, oyunculuk kariyerinden geliyor.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 16

Rihanna son olarak 2016 yılında albüm çıkardı.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 17

Albümü 250 milyondan fazla satan Rihanna, uzun süredir müzik dünyasında yer almıyor.

Dolar milyarderi olmuştu... Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi! - Sayfa 18

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış!Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış!
Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler’de yakalandılarBurcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler’de yakalandılar
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkatYanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat
Meteoroloji’den 25 kente sarı uyarı! Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji’den 25 kente sarı uyarı! Dikkat: Kuvvetli olacak
Bakan Gül 2022 yılında 12 bin personel alınacağını duyurduBakan Gül 2022 yılında 12 bin personel alınacağını duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar milyarderi olmuştu… Ünlü yıldız Rihanna’nın film gibi keşfedilme hikayesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demi Rose yine yaptı yapacağını! Transparan örtünün altında çırılçıplak poz verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Esmersoy genç sevgilisiyle görüntülendi! Etiler’de yakalandılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den 25 kente sarı uyarı! Dikkat: Kuvvetli olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Gül 2022 yılında 12 bin personel alınacağını duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Marcao devleri peşine taktı! Yönetimin beklentisi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu! ‘Alev aldı buralar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miami tatili tam gaz! Didem Soydan’dan mest eden bikinili havuz pozları
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ceyhan ‘Risklidir’ deyip uyardı!Aralık 9, 2021-4:56 pm
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdiAralık 9, 2021-4:51 pm
Hakan Ural tepki çeken sözlerinin ardından özür dilediAralık 9, 2021-4:49 pm
“Biz size geliyoruz…”Aralık 8, 2021-5:08 pm
A Takımı Günay’da Sahne AlacakAralık 8, 2021-3:12 pm
Mehmet Ali Yılmaz Okuduğu Okulu UnutmadıAralık 7, 2021-5:04 pm
Mersin Valiliği: CHP Mitingine Yaklaşık 21 Bin 500 Kişi KatıldıAralık 6, 2021-5:05 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !