Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fatih Altaylı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Fatih Altaylı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
8 views
14 Haziran 2024 - 17:56

Yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem olan gazeteci Fatih Altaylı, önümüzdeki genel seçimleri için muhalefet kanadındaki adayın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı adaylıklarına ilişkin tartışmalar şimdiden başladı. Seçimlerde, ikinci parti konumuna düşen AKP’nin CHP ile normalleşme görüşmeleri yaptığı günlerde gazeteci Fatih Altaylı, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

ekran-goruntusu-2024-06-14-131505.pngYouTube kanalında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna ısınmaya başladıkça daha genel başkan gibi davranmaya başladığını belirterek Özel’in genel başkanlık tavrını ve tarzını öğrendiğini ifade etti ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hatırlatarak “Kılıçdaroğlu’nun bunu öğrenmesi 10 sene falan sürdü” ifadesini kaydetti.

ekran-goruntusu-2024-06-14-131539.png“ADAY OLUR VE KAZANIR”

Önümüzdeki genel seçimlerde, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek, “Bence ne olursa olsun, bir dahaki seçimin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’dur.” ifadelerini kullandı.

Bu tercihin değişmeyeceğini ifade eden Altaylı, İmamoğlu için, “Aday olur ve kazanması büyük ihtimaldir” açıklamasını yaptı.

ekran-goruntusu-2024-06-14-131631.png

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel ve İmamoğlu, CHP’li Erdoğan Toprak’ın babasının cenaze törenine katıldıÖzel ve İmamoğlu, CHP’li Erdoğan Toprak’ın babasının cenaze törenine katıldı
Dilan Polat’la ilgili hakim kararını verdi! Savcı tahliyesini istemiştiDilan Polat’la ilgili hakim kararını verdi! Savcı tahliyesini istemişti
Ankara kulislerini karıştıran Abdullah Gül iddiası! ‘Erdoğan’ı aradı…’Ankara kulislerini karıştıran Abdullah Gül iddiası! ‘Erdoğan’ı aradı…’
Ali Yerlikaya’dan gündüz kuşağına sert tepki! “Hiç hoşlanmıyorum…”Ali Yerlikaya’dan gündüz kuşağına sert tepki! “Hiç hoşlanmıyorum…”
Yatırımcılar dikkat… Altın için ‘dönüşü olmayan’ 18 gün uyarısıYatırımcılar dikkat… Altın için ‘dönüşü olmayan’ 18 gün uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Altaylı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doların ne kadara yükseleceğini ABD’li banka açıkladı. Tarih verdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özel ve İmamoğlu, CHP’li Erdoğan Toprak’ın babasının cenaze törenine katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Polat’la ilgili hakim kararını verdi! Savcı tahliyesini istemişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara kulislerini karıştıran Abdullah Gül iddiası! ‘Erdoğan’ı aradı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Yerlikaya’dan gündüz kuşağına sert tepki! “Hiç hoşlanmıyorum…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor 2024 şampiyonu kim oldu? İşte kazanan isim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yatırımcılar dikkat… Altın için ‘dönüşü olmayan’ 18 gün uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atınca…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Wanda Nara’dan olay erotik paylaşım! Paylaşımları yürek hoplattı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Doların ne kadara yükseleceğini ABD’li banka açıkladı. Tarih verdilerHaziran 14, 2024-5:54 pm
TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde kaç kişi hayatını kaybetti?Haziran 14, 2024-2:22 pm
Bayram nedeniyle öne çekildi, hesaplara yatıyor!Haziran 14, 2024-2:19 pm
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli olduHaziran 14, 2024-2:17 pm
İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardıHaziran 14, 2024-2:13 pm
Yargı paketi ile ilgili flaş gelişmeyi CHP duyurdu! ‘AK Parti söz verdi…’Haziran 13, 2024-5:53 pm
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu! Politika faizi inecek mi?Haziran 13, 2024-5:45 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !