‘Faladdin’ ve ‘Binnaz Abla’ Uygulamalarının Kurucusuna Hapis Cezası İstemi

“Faladdin” ve “Binnaz Abla” adlı fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, suçtan elde edilen gelirleri akladığı iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taşdelen’in falcılık ve medyumluk faaliyetleri için kurduğu bilişim sistemleri üzerinden elde edilen gelirleri yurt dışına ve kripto para hesaplarına aktardığı belirtildi. MASAK raporuna göre, gelirlerin büyük bölümü Arteria Teknoloji AŞ üzerinden aklanmaya çalışıldı.

Raporda, Taşdelen’in 2013’ten bu yana SGK kayıtlarının bulunduğu, düşük prim kazançları, çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilikleri olduğu, gayrimenkulü olmamasına rağmen 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca kripto varlık hesapları ve yüksek tutarlı banka transferleri dikkat çekti.

İddianameye göre, Taşdelen’in amacı, suç gelirlerini meşru göstermek ve yurt dışına çıkarmaktı.