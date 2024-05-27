Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!

Deprem zamanı daha 5 aylıktı çocuğumuz. O zaman bizi bıraktı Hatay’a gitti ardına bir sürü insanı kattı. Korkmuştum ‘Daha çocuğumuz çok ufak ya sana bir şey olursa orada’ demiştim. O zaman ‘Ya siz orada olsaydınız’ demişti ve gitmişti.