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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2024 - 15:04

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi ile birlikte ABD’ye kaçtı. Canavar anne ile katil oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin yaptığı son paylaşım yürekleri yaktı.

Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 1

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart’ta yaşanan kaza, Türkiye’nin gündeminden düşmedi. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu Timur, ailesine ait lüks araçla kaza yaptı.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 2

Arkadaşlarıyla birlikte yarış yaptığı sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarpan Timur Cihantimur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’yi hayattan kopardı 4 kişiyi de yaraladı.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 3

CANİ ANNE İLE KATİL OĞLU ABD’YE KAÇTI

Katil Timur, cani annesi Eylem Tok tarafından önce olay yerinden ardından ülkeden kaçırıldı. İkili, ABD’de kahkahalar atarken kameralara yakalandı. Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur’a kırmızı bülten çıkardı.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 4

EŞİNDEN KAHREDEN PAYLAŞIM

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ise önceki gün sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 5

Eşi Oğuz Murat Aci ile çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Şükriye Aci, “Yıllar önce küçük dilek şişesine senin için yazdığım dileği bu fotoğraflarla birlikte çerçeveletmiştin. Bir süre sonra bunu asacak yer bulamadık diye kaldırmıştım. Bugün buldum. Dileğim kabul olmamış” ifadelerini kullandı.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 6

“DÜNYANIN EN MERHAMETLİ İNSANIYDI”

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda eşinden bahseden Şükriye Aci, eşi Oğuz Murat Aci’nin dünyanın en merhametli insanı olduğunu anlatmıştı. Eşinin 6 Şubat depreminde Hatay’a gidip depremzedelere yardım ettiğini söyleyen Aci, “Eşim herkesin tanıması gereken bir insandı. Ben onun merhametine vurulmuştum.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 7

Deprem zamanı daha 5 aylıktı çocuğumuz. O zaman bizi bıraktı Hatay’a gitti ardına bir sürü insanı kattı. Korkmuştum ‘Daha çocuğumuz çok ufak ya sana bir şey olursa orada’ demiştim. O zaman ‘Ya siz orada olsaydınız’ demişti ve gitmişti.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 8

Başkasını üzgün görmeye başka bir çocuğu veya başka birilerini aç görmeye dayanamazdı eli bol bir insandı. Onun iyi kalbini sevmiştim her zaman o benim dağ gibi arkamdaydı” ifadelerini kullanmıştı.

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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 9
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Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yürek yakan paylaşım! - Sayfa 10
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