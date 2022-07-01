Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma çıkışı konuştu! ‘Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada “Bizim Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor” diye konuştu. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO süreciyle ilgili de yorum yaparken ‘YPG ve FETÖ teröristlerinin iadesi bizim kırmızı çizgimizdir.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan’ın kısa süre içinde 147 defa hava ihlali yaptığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan; ‘Bunun karşısında bizim hava kuvvetlerimiz de gereken yanıtı vermiştir.’ dedi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

‘NATO DAVETİNİN ŞARTLARI VAR’

‘İsveç ve Finlandiya konusunu üyelik olarak ifade ediyorlar fakat bu bir davet sürecidir. Biz bu davete evet dedik. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da sözleşme içine yerleştirdik. Bu sözleşmeyle birlikte de NATO zirvesine gittiğimizde dörtlü bir görüşme gerçekleştirdik.

“BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Bugüne kadar Avrupa Birliği bu işi PKK ile geçiştirdi. Şimdi buraya FETÖ, YPG terör örgütlerini de ekledik. Biraz yan çizmeye kalktılar fakat biz kendilerine dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu kabul etmeyecek olursanız anlaşmaya evet demeyiz.

“YUNANİSTAN İLE SAVAŞA GİRELİM DİYE BİR DERDİMİZ YOK”

Bizim Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. Kısa süre içinde 147 defa hava ihlali yaptılar. Bizim hava sahamızı 147 defa neden ihlal ediyorsunuz? Benim hava kuvvetlerim de size gerekli görüntüyü verecektir. Bunu yapmazsa vatandaşlarım ne der? Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede demez mi?’