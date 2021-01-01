Erdoğan’dan BM’ye Aşı Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen “Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı” başlıklı çevrimiçi etkinliğe video mesaj gönderdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Küresel sorunlar karşısında tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunu gözler önüne sermiştir. Küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye gayret ettik.

Özellikle Afrikalı kardeşlerimizi bu zorlu günlerinde yalnız bırakmadık.

Kovid-19 salgını bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir.

Dünya genelinde 100’e yakın ülkenin halen aşıya ulaşamadığını görüyoruz. aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı ön görüyoruz.

Likitide imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem arz ediyoruz.