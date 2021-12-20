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Borsa İstanbul’dan yeni karar! Yukarı adım uygulanacak

Borsa İstanbul’dan yeni karar! Yukarı adım uygulanacak
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20 Aralık 2021 - 11:03

Borsa İstanbul’dan yeni karar! Yukarı adım uygulanacak

 

Borsa İstanbuldan yeni karar Yukarı adım uygulanacak

BIST50 Endeksinde bugün açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

BIST50 Endeksinde bugün geçerli olmak üzere Açığa Satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

BIST’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Söz konusu paylarda 20/12/2021 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

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Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.”

 

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