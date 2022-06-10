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Erdoğan’dan AKP’li Vekillerin Telefonuna Çıkmayan Bakanlara Fırça

Erdoğan’dan AKP’li Vekillerin Telefonuna Çıkmayan Bakanlara Fırça
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10 Haziran 2022 - 10:44

AKP’li milletvekiller, bakanlarla diyalog kuramadıklarını ve vatandaşların sıkıntılarını iletmekte zorluk çektiklerini parti yönetimine bildirdi. Kabine toplantısında bakanlar, vekillerin telefonlarına çıkma konusunda uyarıldı

AKP’li milletvekiller, bakanlarla diyalog kuramadıklarını ve vatandaşların sıkıntılarını iletmekte zorluk çektiklerini parti yönetimine bildirdi. Konu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldı. Kabine toplantısında bakanlar uyarıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre; AKP içinde, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle birlikte uzun süredir “atanmışlar-seçilmişler” tartışmaları yaşanıyor.

Özellikle dışarıdan atanan bakanlarla milletvekillerinin diyaloglarının kesildiği, vekillerin “vatandaşların sıkıntılarını bakanlara iletmekte zorluk çektiği” konuşuluyor. Bu tartışma, AKP’nin Ankara Kızılcahamam kampında milletvekillerinden gelen eleştiriler karşısında “sert üslup kullanan” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yeniden alevlendi.

AKP’li milletvekilleri, Özer’in tutumunu, parti yönetimine iletti. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı. Erdoğan’ın, kabine toplantısında bakanlara, “Milletvekillerinin görüşme taleplerini ciddiye alacaksınız. Telefonlarına çıkacaksınız ve önerilerini dikkate alacaksınız. İcraatlarla ilgili eleştiri ve önerilere de yanıt verecek ve aranıza mesafe koymayacaksınız” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

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