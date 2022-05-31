Erdoğan kasımda erken seçim için ne dedi? ‘İnşallah hayırlı olacak…’

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kasım ayında erken seçime gidileceğine dair iddiaları kesin bir dille reddettiğini yazdı.

Selvi, muhalefetin erkem seçim olmasını beklediği kasım ayında seçim konusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sorduğunu ve “erken seçim yok” yanıtı aldığını söyledi.

Selvi, bugün yayımlanan “Erdoğan kasımda erken seçim için ne dedi?” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetin kasımda erken seçim iddialarını sordum.

Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. ‘Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında’ dedi.

Ardından ekledi, ‘İnşallah hayırlı olacak’.

Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum.

‘Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında’ demişti.”