ERCAN SAATÇİ GÖZALTINA ALINDI: İBB KONSERLERİ SORUŞTURMASI!

Ünlü sanatçı Ercan Saatçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konserlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkililerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, Saatçi’nin de gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı.

ERCAN SAATÇİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ercan Saatçi’nin İBB tarafından düzenlenen konser organizasyonlarıyla bağlantılı usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

İBB’ye yönelik geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan diğer isimler şunlar:

Ekrem İmamoğlu – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Ongun – İmamoğlu’nun Danışmanı

– İmamoğlu’nun Danışmanı Necati Özkan – Kampanya Direktörü

– Kampanya Direktörü Resul Emrah Şahan – Şişli Belediye Başkanı

– Şişli Belediye Başkanı Çeşitli belediye yetkilileri ve toplamda 100 kişi

Saatçi’nin gözaltı süreciyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, İBB konser organizasyonlarına yönelik usulsüzlük iddialarının detayları merak ediliyor.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip olan Ercan Saatçi, 90’lı yılların en popüler sanatçılarından biri olarak tanınıyor.

1968’de İstanbul’da doğan sanatçı , Haydarpaşa Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim gördü.

, Haydarpaşa Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim gördü. İzel-Çelik-Ercan grubunun kurucu üyelerinden biri olarak büyük bir çıkış yakaladı.

grubunun kurucu üyelerinden biri olarak büyük bir çıkış yakaladı. Grup Vitamin ve İzel-Ercan projelerinde yer aldı , 600’e yakın şarkı sözü ve 400’den fazla beste yaptı.

, 600’e yakın şarkı sözü ve 400’den fazla beste yaptı. 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar yarışmalarında jüri üyeliği yaptı .

. Kendi müzik prodüksiyon şirketi olan “Rec by Saatchi”yi kurdu.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE BEKLENEN GELİŞMELER

Ercan Saatçi’nin gözaltına alınma sebebinin netleşmesi için yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Soruşturmanın detayları ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılabilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com