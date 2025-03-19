DİLEK İMAMOĞLU: “BİR TERÖRİST ALIR GİBİ GÖTÜRDÜLER”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ilk açıklamalarını yaptı.

Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecini “saçmalığın ötesi” olarak değerlendirirken, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ise “Babamı bir terörist alır gibi götürdüler” diyerek tepki gösterdi.

DİLEK İMAMOĞLU: “BU SAÇMALIĞIN ÖTESİ”

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma sürecini anlatan Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sahurdan hemen sonra polis ekipleri geldi. Ekrem Bey’in hazırlanma süreci başladı. 13 yaşında bir kızım var, onu her şeye rağmen evde tutamadım, hazırlayıp gönderdim. Gelen polis memurlarına teşekkür ediyorum, görevlerini nazikçe yerine getirdiler. Ancak yaşananlar saçmalığın ötesinde…”

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine de sert tepki gösteren Dilek İmamoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey mümkün olamaz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ama artık her şeyi bekler hale geldik” dedi.

“BİR TERÖRİST ALIR GİBİ GÖTÜRDÜLER”

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babasının gözaltına alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kelimeler kifayetsiz… Sosyal medyaya bile erişimim kısıtlı, hiçbir şeyden haberim yok. İçimden ‘Terörist mi almaya geldiniz?’ diye düşünüyorum. Babam ülkesine hizmet eden bir insan, ancak bir terörist alır gibi götürdüler. Ama bu devran bir gün dönecek.”

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE SİYASİ TEPKİLER

Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve PKK/KCK terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, siyasi tartışmaları ve toplumsal tepkileri de beraberinde getirdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com