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En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti…

En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti…
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30 Haziran 2022 - 16:21

Sevilen dizilerin sezon finali yapmasıyla yaz dizileri sezona hızlı bir giriş yaptı. 19-25 Haziran haftasında en çok izlenen diziler belli oldu.

En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 1

Box Office Türkiye, hafta boyunca ‘Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 19-25 Haziran 2022 tarihleri arasında en çok izlenen dizi şaşırttı.

Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle…

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En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 2

10. Üç Kız Kardeş (S01 – B16) – 1,91 /Tekrar

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En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 3

9. İçimizdeki Ateş (S01 – B01) – 1,98

311

En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 4

8. Sevmek Zamanı (S01 – B01) – 2,74

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En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 5

7. Gül Masalı (S01 – B01) – 2,78

511

En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 6

6. Seversin (S01 – B04) – 2,83

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En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 7

5. Kara Tahta (S01 – B10) – 2,90

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En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 8

4. Gizli Saklı (S01 – B03) – 2,94

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En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 9

3. Kasaba Doktoru (S01 – B12) – 3,67

911

En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 10

2. Senden Daha Güzel (S01 – B03) – 3,84

1011

En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti… - Sayfa 11

1. Balkan Ninnisi (S01 – B01) – 4,39

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