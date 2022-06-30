En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti…

Sevilen dizilerin sezon finali yapmasıyla yaz dizileri sezona hızlı bir giriş yaptı. 19-25 Haziran haftasında en çok izlenen diziler belli oldu.
Box Office Türkiye, hafta boyunca ‘Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 19-25 Haziran 2022 tarihleri arasında en çok izlenen dizi şaşırttı.
Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle…
10. Üç Kız Kardeş (S01 – B16) – 1,91 /Tekrar
9. İçimizdeki Ateş (S01 – B01) – 1,98
8. Sevmek Zamanı (S01 – B01) – 2,74
7. Gül Masalı (S01 – B01) – 2,78
6. Seversin (S01 – B04) – 2,83
5. Kara Tahta (S01 – B10) – 2,90
4. Gizli Saklı (S01 – B03) – 2,94
3. Kasaba Doktoru (S01 – B12) – 3,67
2. Senden Daha Güzel (S01 – B03) – 3,84
1. Balkan Ninnisi (S01 – B01) – 4,39