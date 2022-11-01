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‘Canımızdan can gitti….Aleyna ve ben yaşadığımız o günü unutmuyoruz ‘

‘Canımızdan can gitti….Aleyna ve ben yaşadığımız o günü unutmuyoruz ‘
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01 Kasım 2022 - 16:09

Son dönemde Twitter hesabında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, kızı ile arasındaki ilişkiyi anlattı. ‘Aleyna’yı hiç yalnız bırakmadım diyen Öztel, birlikte yaşadıkları en zor günden bahsetti.

İşte Tv8’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Havva Öztel’in açıklamaları:

Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim.

Işın Karaca ile bir diyaloğum olmamıştı. Sadece “sen de bir annesin, böyle düşünerek yorumlarsan çok mutlu olurum” dedim. Hiçbir anne çocuklarıyla ilgili ağır yorum yapılmasını istemez.

 

Canımızdan can gitti....Aleyna ve ben yaşadığımız o günü unutmuyoruz

Ben öğrenci yurdu işletiyorum, 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Sosyal bakanlıktan şirketime geldiler bizi incelemek için, ‘çocuğunuzu erken yaşta kullanıyor musunuz ekonomik olarak vs.’ diye… Geldiklerinde tutuklanma kararı, çocuğumu alıp yetiştirm yurduna vermek gibi bir şeyler dönüyordu etrafta. O dönemi hiç unutmuyorum. Aleyna’da unutmuyor. Canımdan can gitti.

Geldiler ve gördüler, bu kadının ekonomik durumu gayet iyi. Etrafta magazinde dönen bir şey olunca da merak konusu oldu. ‘Çocuğu kullanıyor mu?’ çabasına girdiler. Öyle olmadığını gördüler.

 

Canımızdan can gitti....Aleyna ve ben yaşadığımız o günü unutmuyoruz

 

Havva Öztel, kızı Aleyna Tilkinin ‘Bir çok şeyi açıklarsan ters kelepçe takıp götürürler o kişileri’ sözlerine de açıklık getirdi.

Bu konunun muhatabı Aleyna olduğu için, buna onun cevap vermesi gerekir. Benim sessiz kaldığım herhangi bir durum yok. 16 yaşında sosyal bakanlıktan iş yerimize geliyorlar, bu tür şeyleri düşündüğünüz zaman Aleyna’nın tabii ki o dönemki psikolojisini korumaya çalışıyoruz. Magazinde sürekli ‘aile ona zarar mı veriyor’ şeyi var. Bilakis, Magazin tarafından Aleyna adı çok yıprandı. Muhtemelen Aleyna bunlardan bahsediyor ama bunun cevabını kendisi vermesi gerekir. Ben 7/24 yanındaydım zaten. Bu kadar göz önünde olmamızın nedeni de bu. Çok küçük yaşta olması nedeniyle hep yanında olmak zorundaydım. dolayısıyla başına gelecek her şeyden annesi ve babası olarak onu koruduk.

 

Canımızdan can gitti....Aleyna ve ben yaşadığımız o günü unutmuyoruz

Havva Öztel, Aleyna Tilki’nin ilk kez Haluk Levent’in sahnesinde yer aldığını anlattı:

Haluk Levent, Maltepe’ye halk konserine gelmişti. Aleyna’da Yetenek Sizsiniz’e katılacaktı. O heyecanı atmasını istiyordum. Haluk Bey’in menajerine ulaştım. ‘Birkaç gün sonra Yetenek Sizsiniz’de yarışacak, sahnenize çıkıp bir tane şarkı söylemesini istiyorum.’ dedim. Çıktı, söyledi. Sonra Haluk Levent’in bir sahnesi daha vardı. Aleyna’ya ‘benimle geliyorsun’ dedi. İskender Paydaş ile de çok sahnesi oldu. Sonra beklettik. Eğitimi vardı. Bir dönemi geçirmesi gerekiyordu.

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