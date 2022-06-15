EN BÜYÜK HAYALİ UÇAK SAHİBİ OLMAK

Serenay Sarıkaya, katıldığı bir televizyon programında uçuk almak istediğini ve bunun için birikim
yaptığını açıkladı
Son yılların gözde oyuncusu Serenay Sarıkaya, en büyük hayalini sevenleri ile paylaştı. İbrahim
Selim’in yeni programının konuğu olan Serenay, “Bir uçağım olsun istiyorum. En büyük hayalim bu.
Alırsam zaten duyarsınız” dedi.
Televizyon programı boyunca sempatik tavırları ve güzelliği ile beğeni toplayan Serenay Sarıkaya’nın
lüks hayali sosyal medyada da gündem oldu. Serenay’ın samimi açıklamalarının ardından yorumlar
ardı ardına geldi.
Sosyal medya kullanıcıları en çok Serenay’ın lüks hedefini konuştu. Pek çok yorumda Serenay
Sarıkaya’nın hayallerinde bile çıtayı ne kadar yüksek tuttuğu ve başarısının sırrının da bu olduğu yer
aldı.