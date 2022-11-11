Ekrem İmamoğlu ile ilgili davada karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili son dakika gelişmesi… 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak isteniyordu. Bugün görülen YSK üyelerine hakaret davasında savcı, mütalaasını açıkladı ve duruşma 14 Aralık 2022 tarihine ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimler hakkında “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” ifadeleri sonrasında açılan dava kapsamında bugün hakim karşısına çıktı.

Bugün yapılan duruşmada savcı, esas hakkındaki mütaalasında İmamoğlu için 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak istedi.

Duruşmadan bugün karar çıkmadı ve mahkeme 14 Aralık tarihine ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalasını tekrarlayan savcı, 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi. Duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 31 Mart 2019 seçimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Mayıs 2019’da iptal edildi. İkinci kez 23 Haziran 2019’da yapılan seçimi yeniden Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu aynı yılın Ekim ayında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılmak için Fransa’ya gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4 Kasım 2019’da yaptığı konuşmada Avrupa Konseyi’nde konuşan İmamoğlu’na seslenerek, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” dedi.

İmamoğlu, gazetecilerin Soylu’nun yorumunu sormaları üzerine “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyen bakarım, adama bakarım adam mı diye derim. Seviyesine inmedim, inmeyeceğim. Bu seviye noktasında da söyledikleri yaptıkları da zaten belli, o tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” karşılığını verdi. Bunun üzerine dönemin YSK başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyeleri adına, “Seçimi iptal edenler ahmaktır” ifadesi nedeniyle bir ihbar yazısı yolladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da İmamoğlu’nun hakkında geçen yıl iddianame hazırladı.

İddianamede, İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’daki açıklamasının görevdeki kurul üyelerine hakaret içerdiği belirtilerek “Söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır” denildi. Bu kapsamda İmamoğlu’nun Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.