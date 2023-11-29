Mustafa Destici’den dikkat çeken asgari ücret açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret hakkında açıklamalar yaptı.
BBP lideri Destici, asgari ücret ile ilgili, “Öncelikle enflasyonun yüzde 60-70’lerde olduğu ülkemizde yılda 1 kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek işçilere, işçinin emeğine, alın terine haksızlıktır. Onları 1 yıl ocak ayında belirlenmiş maaşa mahkûm etmek doğru değildir. Enflasyon tahmini yüzde 50 bile olsa haziran ayına geldiğimizde asgari ücretlinin maaşı yüzde 25 eksilmiş olacak. Onun için asgari ücret temmuz ayında mutlaka yeniden tespit edilmelidir.
Enflasyon yüzde 45 ise, yüzde 10 da refah payı verilmeli; yüzde 55’in altında bir artış açıklanmamalıdır. Ben yılda 2 kez asgari ücret tespitinin devam edeceğine, hakkaniyetli bir ücretin çıkacağına yürekten inanıyorum. Memur ve emekli maaşları için de aynı şekilde düşünmekteyiz. Enflasyon oranı ve refah payı eklenmelidir. 7 bin 500 TL emekli maaşı alan emeklilerimiz ile ilgili de ayrı bir iyileştirme daha yapılmalıdır” diye konuştu.