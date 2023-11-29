Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mustafa Destici’den dikkat çeken asgari ücret açıklaması!

Mustafa Destici’den dikkat çeken asgari ücret açıklaması!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
29 Kasım 2023 - 14:54

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret hakkında açıklamalar yaptı.

BBP lideri Destici, asgari ücret ile ilgili, “Öncelikle enflasyonun yüzde 60-70’lerde olduğu ülkemizde yılda 1 kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek işçilere, işçinin emeğine, alın terine haksızlıktır. Onları 1 yıl ocak ayında belirlenmiş maaşa mahkûm etmek doğru değildir. Enflasyon tahmini yüzde 50 bile olsa haziran ayına geldiğimizde asgari ücretlinin maaşı yüzde 25 eksilmiş olacak. Onun için asgari ücret temmuz ayında mutlaka yeniden tespit edilmelidir.

destici-asgari-ucrette-en-az-yuzde-10-refah-payi-da-verilmeli-3017-dhaphoto1.jpg

Enflasyon yüzde 45 ise, yüzde 10 da refah payı verilmeli; yüzde 55’in altında bir artış açıklanmamalıdır. Ben yılda 2 kez asgari ücret tespitinin devam edeceğine, hakkaniyetli bir ücretin çıkacağına yürekten inanıyorum. Memur ve emekli maaşları için de aynı şekilde düşünmekteyiz. Enflasyon oranı ve refah payı eklenmelidir. 7 bin 500 TL emekli maaşı alan emeklilerimiz ile ilgili de ayrı bir iyileştirme daha yapılmalıdır” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Valilik duyurdu! İstanbul’da şiddetli fırtına can aldı!Valilik duyurdu! İstanbul’da şiddetli fırtına can aldı!
RTÜK 11 milyon liraya bakın ne almışRTÜK 11 milyon liraya bakın ne almış
İstanbul’da sağanak ve fırtına 1 can aldıİstanbul’da sağanak ve fırtına 1 can aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya yeni isim buldu: Gazze kasabıCumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
Fatih Terim Fonu ile ilgili flaş gelişme!Fatih Terim Fonu ile ilgili flaş gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da sağanak ve fırtına 1 can aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Valilik duyurdu! İstanbul’da şiddetli fırtına can aldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Destici’den dikkat çeken asgari ücret açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
RTÜK 11 milyon liraya bakın ne almış
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da sağanak ve fırtına 1 can aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya yeni isim buldu: Gazze kasabı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MEB müfredata ekledi: Seçmeli derste yer alacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcının konserinde büyük rezalet! Hayranına böyle içki içirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Terim Fonu ile ilgili flaş gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karadenizli ailenin denizin otoyola taşması sırasında verdiği tepki: “Deniz biza geliyi”
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Destici’den dikkat çeken asgari ücret açıklaması!Kasım 29, 2023-2:54 pm
İstanbul’da sağanak ve fırtına 1 can aldıKasım 29, 2023-2:52 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya yeni isim buldu: Gazze kasabıKasım 29, 2023-2:50 pm
MEB müfredata ekledi: Seçmeli derste yer alacak!Kasım 29, 2023-12:55 pm
Fatih Terim Fonu ile ilgili flaş gelişme!Kasım 29, 2023-12:52 pm
Depremzedeye fahiş fiyat çekene dev ceza geliyorKasım 29, 2023-12:11 pm
Ekonomik güven endeksi kasımda düştü!Kasım 29, 2023-12:08 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !