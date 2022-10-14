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e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir
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14 Ekim 2022 - 15:46
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca bireyin parası birikiyor. Bunun farkında olmayanların bankalarda biriken paraları aydan aya artıyor…

e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir - Sayfa 1

e-Devlet sisteminde aklınıza gelmeyen ya da varlığından haberdar olmadığınız bir alacağınız olabilir.

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e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir - Sayfa 2

Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.

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e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir - Sayfa 3

Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

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e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir - Sayfa 4

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

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e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir - Sayfa 5

Ayrıca şahıs ödemeleri sayfasına girerek vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi meblağları da sorgulayabilirsiniz.

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e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir - Sayfa 6

NTV’de yer alan habere göre; burada yatırılan tutarlar belirli bir süre içerisinde çekilmediği zaman ise devlete geri iade ediliyor.

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e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir - Sayfa 7

Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.

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e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir - Sayfa 8

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