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Dünya Kürşat’ı konuşuyor… Loto milyoneri hayatındaki tek eksiği açıkladı!

Dünya Kürşat’ı konuşuyor… Loto milyoneri hayatındaki tek eksiği açıkladı!
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08 Kasım 2022 - 12:18

Loto’da büyük ikramiyeyi kazananlar genelde mümkün olduğu kadar bunu gizlemeyi tercih eder. Ancak eylül ayında Alman lotosundan yaklaşık 10 milyon Euro kazanan Kürşat Yıldırım bu mutluluğunu medya aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Kısa sürede önce Almanya’nın gündemine oturan Kürşat’ın yaşadıkları dünya basınına da yansıdı. İşte çevresinde ‘Chico’ lakabıyla anılan Kürşat’ın filmleri aratmayan öyküsü…

Çevresinde ‘Chico’ lakabıyla anılan Kürşat Yıldırım, 24 Eylül çekilişinden toplam 9 milyon 927 bin 511 Euro 60 cent kazandı.

Kürşat önce Almanya ardından da Türkiye’de gündem oldu. Pek çok basın kuruluşu Kürşat’ın hikayesini sayfalarına taşıdı. Şanslı milyoner sosyal medyada da viral oldu.

Dünyanın dikkatini çeken Kürşat İngiliz basınına da Haber oldu.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, şanslı adam iyi haberi alır almaz ailesinin yanına koştu.

 

Dünya Kürşatı konuşuyor... Loto milyoneri hayatındaki tek eksiği açıkladı

 

Onlara iyi haberi verdikten sonra iş yerini arayan Kürşat, ‘İş yerindeki şefimi arayarak artık zengin olduğumu ve çalışmayacağımı söyledim. Birkaç gün sonra da iş yerine giderek eşyalarımı toplayıp arkadaşlarımla vedalaştım. Eski iş yerindeki arkadaşlarıma da lüks bir et restoranında Yemek kuponu hediye ettim’ dedi.

HAYATINDAKİ TEK EKSİĞİ AÇIKLADI

İki son model spor otomobil satın alan daha sonra pahalı bir saat edinen adam hayatındaki tek eksiği açıkladı.

The Sun’da yer alan habere göre, 41 yaşındaki adam hala hayatının aşkını aradığını belirtti.

 

Dünya Kürşatı konuşuyor... Loto milyoneri hayatındaki tek eksiği açıkladı

 

‘HÂLÂ BEKAR OLDUĞUMU YAZIN’

Kürşat basına yaptığı açıklamada ‘Lütfen haberinizde hâlâ bekar olduğumu belirtin’ dedi.

12 yaşındayken Türkiye’den Almanya’da yaşayan ailesinin yanına gelen Kürşat’ın iki kardeşi var.

Almanya’da otomobil tamircisi olarak çıraklık yaptıktan sonra Thyssen şirketinde vinç operatörü olarak çalıştı ve burada ustabaşılığa kadar yükseldi.

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