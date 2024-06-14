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Doların ne kadara yükseleceğini ABD’li banka açıkladı. Tarih verdiler

Doların ne kadara yükseleceğini ABD’li banka açıkladı. Tarih verdiler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Haziran 2024 - 17:54

ABD’nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley analist ve ekonomistleri yayımladıkları son notta dolar/TL kuru için tahminini güncelledi.

Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası duruşunun daha uzun daha sıkı kalmasını beklediğini söyleyerek, maliye ve gelirler politikasının dezenflasyona desteğinin artmasının baz senaryoları olduğunu ifade etti.

Aralarında Nida Iqbal ve Hande Küçük’ün de bulunduğu Morgan Stanley analist ve ekonomistleri paylaştıkları bir notta “Yetkililerin dezenflasyona olan bağlılığı faizin 2025 birinci çeyreğe kadar değişmeyeceği tahminimizi destekliyor” ifadelerine yer verildi.

Yayımlanan raporda Türk lirası hakkında iyimser görüşün korunduğu aktarılırken, 2025 ortasında Dolar/TL ’nin 39 liraya yükseleceği öngörüldü.

Türk bankalarının da değerlendirildiği söz konusu raporda 2025’te daha düşük enflasyon, iyileşen marjlar ve öz sermaye karlılıkları ve düşük öz sermaye maliyeti ile bankalar için pozitif yönde bir söylem aktarıldı.

Analistler Akbank tavsiyesini “ağırlık artır” hedef fiyatını 96 lira, Garanti tavsiyesini “ağırlık artır” hedef fiyatını 160 lira, İş Bankası tavsiyesini “eşit ağırlık” ve hedef fiyatını 23,70 lira olarak güncelledi.

İlgili kurum, Türkiye 5 yıllık CDS’te 217 baz puan hedefiyle satış tavsiyesinde bulundu.

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