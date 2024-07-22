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Ali Koç: Bir transferimiz kaldı

Ali Koç: Bir transferimiz kaldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Temmuz 2024 - 8:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ekol TV’ye açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Koç, “Taraftarlarımız transferler konusunda bağırıp çağırıyordu. Seçim biter bitmez olacak diye. Son yılların en erken transferlerini yaptık. Bir tane forvet transferimiz kaldı. Onda da mesafe kat ettik. B ve C planlarını da geliştiriyoruz. Birazcık sabır, birazcık insaf talep ediyoruz. İnşallah daha iyi olacağız” dedi.

Koç, şöyle devam etti:

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“Cenk Tosun’dan umutluyum. Cenk’in babası çok iyi Fenerbahçelidir. Talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ama Cenk’in fundamentali çok kuvvetli. İnşallah Beşiktaş’a hizmet ettiği gibi Fenerbahçe’ye de hizmet edecek. EURO 2024’te az süre aldı ama çok iyi bir gol attı.

Ben bu sene Bartuğ’dan çok ümitliyim. Hoca çok beğeniyor. İyi takımımız var. Takviyelerle daha iyi olduk. Kazadan beladan uzak, sakatlıksız bir sezon olur. Geçen sene çok sakatlık yaşadık. Maç kaçıranlar oldu. Bu sezon olmamasını diliyoruz.”

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