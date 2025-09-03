Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Veda Öncesi Akraba Atamaları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, 17 Eylül’de dolacak olan görev süresi öncesinde yakın akrabalarını kurum içindeki önemli pozisyonlara atadığı iddiaları, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Sözcü gazetesinin haberine göre, Erbaş’ın ağabeyinin kızı ve oğlu, Diyanet ve Diyanet Vakfı bünyesinde daha yüksek maaşlı görevlere getirildi.

Habere göre, Ali Erbaş’ın ağabeyi Cafer Erbaş’ın kızı Hüda Erbaş, Diyanet Vakfı okulunda eğitmen olarak göreve başladıktan sonra Diyanet Vakfı Kültür Birimi’ne geçti. Sık sık Diyanet TV ekranlarında görülen Hüda Erbaş’ın abisi Muhammet Erbaş ise daha önce şoför olarak çalıştığı kurumda, maaşı daha yüksek olan “musahhih” (düzeltmen) kadrosuna atandı.

Bu atamalar zincirinin sadece Erbaş’ın yeğenleriyle sınırlı kalmadığı da belirtiliyor. Düzce Çilimli’de müftülük yapan damadı Muhammed Likoğlu’nun da, hizmet süresi yeterli olmamasına rağmen 1. sınıf ilçe olan İstanbul Beykoz’a Müftü olarak atandığı iddia edildi. Daha önce de kayınbiraderini “Başkan Müşaviri” olarak atadığı ve işe bile gelmeden bu kadrodan emekli olmasını sağladığı öne sürülen Ali Erbaş’ın bu son hamleleri, kurum içi nepotizm tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Eleştirilere konu olan bu atamalar, Diyanet İşleri Başkanı’nın görev süresi sona ermeden hemen önce gerçekleşmesi nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor. Kurumun bağımsızlığı ve liyakate dayalı atama prensipleri konusunda yeni soruları gündeme getiren bu iddialar, siyasi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.