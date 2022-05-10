DEVA Partisi’nde üst düzey istifa! Sosyal medyadan duyurdu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA ETTİ

DEVA lideri Ali Babacan’a teşekkür eden Bilgel, “DEVA Partisi’ndeki bütün görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu ve mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Öte Yandan Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte beraber çalıştığım gönüllü bütün arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok değerli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.”

YASEMİN BİLGEL KİMDİR?

Aydın Doğan’ın 40 senelik arkadaşı Taylan Bilgel’in kızı olan Yasemin Bilgel, bir akademisyen. DEVA’da Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı olarak atanan Yasemin Bilgen, 1995 senesinde Duke Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Tarihi ve Ekonomisi dalında lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Yale Üniversitesi’nde 2000-2002 seneleri arasında Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitim aldı. Senelerce Aydın Doğan’ın yanında yer verilen, Doğan’a en yakın adlardan olan Taylan Bilgel’in kızı Yasemin Bilgel, şuanda Babacan’ın A takımında