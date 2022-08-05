Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi

Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi
5 views
05 Ağustos 2022 - 15:17

Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi… Kimlikleri ortaya çıktı!

Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi… Kimlikleri ortaya çıktı

İngiltere’nin Greater Manchester bölgesinde 7 Mayıs’ta çıkan yangında can verenlerin kimlikleri açıklandı. Yangının çıktığı değirmende inceleme yapan ekipler insan kalıntılarına rastlamıştı. Korkunç olayın tüm detayları bir bir ortaya çıkarıldı.

Yetkililer, 7 Mayıs’ta çıkan bir yangının ardından yıkım işçilerinin, olay yerinde insan kalıntıları bulması üzerine inceleme başlatmıştı.Oldham’daki Bismark House Mill’de çıkan Yangın, değirmeni kullanılamaz hale getirmiş, yangın ülke çapında yankılanmıştı.Bölgede yıkım çalışması gerçekleştiren işçiler polisi arayarak insan kalıntıları bulduklarını haber verince tüm ülkenin adeta kanı dondu.YANGIN BAŞLADIĞINDA HEPSİ İÇERİDEYDİGreater Manchester Polisi sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada 21 Temmuz’da kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin, yangın sırasında değirmende olduğuna inandıklarını açıklayarak isimlerini verdi.

Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi… Kimlikleri ortaya çıktı

Cuong Van Chu ve Uoc Van Nguyen… İngiltere’de yeni yaşam hayali korkunç bir trajediyle son bulduYangın başladığında 4 Vietnam vatandaşı değirmendeydi.Polis, 39 yaşındaki Cuong Van Chu’nun Haziran 2019’da İngiltere’ye geldiğini ve 7 Mayıs’a kadar eşi ve çocuklarıyla düzenli temasta bulunduğunu, ancak ailesinin ondan o zamandan beri haber almadığını söyledi.31 yaşındaki Uoc Van Nguyen’in de bir değirmende olduğunu söylediği 7 Mayıs’a kadar karısıyla düzenli temas halinde olduğunu söylendi.İŞ ARARKEN GELEN ACI ÖLÜMPolis sözcüsü 29 yaşındaki Duong Van Nguyen’in yaklaşık bir yıldır İngiltere’de olduğunu ve ailesiyle en son yaklaşık üç ay önce ‘terk edilmiş bir evde’ yaşadığını ve iş aradığını söylediğinde temasa geçtiğini söyledi.Dördüncü kayıp kişinin adı, ocak ayında İngiltere’ye gelen ve ailesiyle en son 4 Mayıs’ta, barajdaki terk edilmiş bir evde yaşadığını söylemek için iletişime geçen 21 yaşındaki Nam Thanh Le olarak belirlendi. O da ailesine iş aradığını söylemişti. Bahsettiği baraj ise Oldham’daydı.

Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi… Kimlikleri ortaya çıktı

Duong Van Nguyen ve Nam Thanh Le: Kurbanlar ailelerine iş aradıklarını söylemiştiPOLİS: AİLELERİN YANINDAYIZDedektif Müfettiş Lewis Hughes şunları söyledi:“En derin üzüntülerimiz Cuong, Uoc, Duong ve Nam’ın sevdikleriyle birlikte. Özel olarak eğitilmiş memurlar onlarla doğrudan temas halinde ve Birleşik Krallık’ta olduğu gibi Vietnam’da da tam olarak bilgilendirilmelerini ve desteklenmelerini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.”Hughes açıklamasına şu ifadelerle devam etti:“Bütün insan kalıntılarının ve önemli nesnelerin kurtarılmasını sağlamak için Bismark House Mill’i aramaya devam ediyoruz. Bu arada, soruşturma ekibi yangın ve fabrikadaki faaliyetlerle ilgili çeşitli soruşturma kanallarını da önceden takip ediyor.”Polis, bu insanları tanıyan ve onların yangından önce veya sonra nerede olduğu hakkında bilgisi olan herkese iş birliği çağrısı yaptı.

Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi… Kimlikleri ortaya çıktı

Yangının meydana geldiği değirmen
İÇERİDE KİMSE YOK SANMIŞLARBu kişilerin güvenlik ve refahının bir numaralı öncelik olduğunun da altı çizildi.“Ayrıca, yangın veya değirmendeki faaliyetler hakkında önceden bilgi talep etmeye devam ediyoruz.” diyen yetkililer, aramanın 23 Temmuz’da başlamasından bu yana, üç kurbanın bulunduğunu gösteren ceset kalıntılarını keşfetmiş ancak bu kişilerin kimlikleri açıklanmamıştı.Polis, dört gün boyunca söndürülmeye çalışılan yangın sırasında binada kimsenin olmadığına inanıldığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğlunun düğününe bir yabancı gibi gitmişOğlunun düğününe bir yabancı gibi gitmiş
Özgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndüÖzgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü
Balon balığı kuyruğu fiyatı değişti!Balon balığı kuyruğu fiyatı değişti!
Dolunay ne zaman?Dolunay ne zaman?
Muharrem orucu ne zaman bitiyor, kaç gün?Muharrem orucu ne zaman bitiyor, kaç gün?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ünlü spor yazarlarından büyük tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
onursal başkanımız unutulamaz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rekorlar üst üste geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Değirmen yangınında feci şekilde can vermişlerdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Azra Akın’ın aile tatili
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milli Takım kampına katılmayan Ömer Faruk Yurtseven’den açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oğlunun düğününe bir yabancı gibi gitmiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balon balığı kuyruğu fiyatı değişti!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !