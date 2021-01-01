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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yazdığı Kitap Yarın Satışa Çıkarılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yazdığı Kitap Yarın Satışa Çıkarılıyor
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05 Eylül 2021 - 13:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yazdığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitap, 6 Eylül’de satışa çıkıyor.

İlk basımı, iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Kitap tarafından 40 TL’den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

“14X21” boyutlarındaki kitabın ön kapağında yazarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portre fotoğrafı bulunuyor. “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabın arka kapağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan şu sözlere yer verildi:

“Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.

Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM’dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM’nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.

Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır. Konsey’in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır.”

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