CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İSRAİL TEPKİSİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail’in son dönemdeki saldırgan tutumunu sert ifadelerle eleştirdi. Erdoğan, “İsrail, İran’daki bazı hedeflere saldırarak haydutluk sahasını genişletti” dedi. Türkiye’nin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, bölgedeki gelişmelere dair önemli mesajlar verdi.

“NETANYAHU, HİTLER’İ GERİDE BIRAKTI”

Erdoğan, Gazze’de 620 gündür süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 55 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. “Netanyahu, soykırım suçunda zalim Hitler’i çoktan geride bırakmıştır” diyen Erdoğan, Gazze’de yaşananların insanlık tarihine utanç olarak geçtiğini ifade etti. İsrail’in sadece Gazze’ye değil, Lübnan, Suriye, Yemen ve Batı Şeria’daki sivil hedeflere de saldırdığını vurguladı.

“İRAN’IN KENDİNİ SAVUNMASI MEŞRU BİR HAKTIR”

İsrail’in İran’daki bazı hedeflere saldırmasını “haydutluk” olarak nitelendiren Erdoğan, bu saldırılara karşı İran’ın kendisini savunmasının meşru ve hukuki bir hak olduğunu söyledi. Erdoğan, uluslararası toplumun ve kurumların sessizliğini eleştirerek, “Sessizlik, bu suçlara ortak olmaktır” dedi.

“HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK”

Türkiye’nin güvenliği için tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirten Erdoğan, “Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık” diye konuştu. Türkiye’nin sadece izleyen değil, inisiyatif alan bir ülke olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, diplomasiyi önceleyen tutumlarını sürdüreceklerini kaydetti.

“DARBE GİRİŞİMLERİNİN ARKASINDA SİYONİST ŞEBEKE VAR”

Erdoğan, Türkiye’deki geçmiş darbe girişimlerinin tesadüf olmadığını, arkasında “karanlık Siyonist çete” bulunduğunu öne sürdü. 15 Temmuz’dan 12 Eylül’e kadar yaşanan tüm askeri müdahalelerin benzer güç odaklarının planlamasıyla gerçekleştiğini savundu.

“SAVUNMA SANAYİNDE MİLLİLİK ORANI YÜZDE 80’E YÜKSELDİ”

AK Parti döneminde savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Toplu iğne bile üretemeyen Türkiye’den İHA, SİHA, Akıncı üreten Türkiye’ye geldik. Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkaracağız ki kimse bize saldırmayı aklından dahi geçiremeyecek” dedi. Erdoğan, yerli ve milli üretim oranının yüzde 80’e çıktığını da belirtti.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ: “SUSMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı, son günlerde Amerikan Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Rusya lideri Putin başta olmak üzere birçok liderle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini söyledi. Türkiye’nin barış için her türlü diplomatik çabayı sürdürdüğünü belirtti.