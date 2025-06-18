AKARYAKITA YENİ ZAM KAPIDA!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine gelen zamlardan sonra yeni bir fiyat artışı daha yolda. Petrol fiyatlarındaki küresel artış, yurtiçindeki pompa fiyatlarını yeniden yukarı çekti.

BENZİNE 1.56 TL, MOTORİNE 1.87 TL ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 87 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatların birkaç gün içinde pompaya yansıması öngörülüyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şöyle olacak:

Benzin: İstanbul: 50,00 TL Ankara: 50,66 TL İzmir: 51,00 TL

Motorin: İstanbul: 51,38 TL Ankara: 52,23 TL İzmir: 52,57 TL



ZAMLARIN NEDENİ NE?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru temel alınarak belirleniyor. Türkiye’de fiyatlar, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV dahil rafineri satış fiyatı oluşturuluyor.

Son haftalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve dövizdeki oynaklık, fiyat artışlarında etkili oldu.