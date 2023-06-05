Emekli ve memur maaşında 5 aylık zam oranı netleşti!

5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

NTV’nin haberine göre, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13’lük enflasyon farkı imkanı doğdu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek.

Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.