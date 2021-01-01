Tuğba Özay derin yırtmacıyla poz verdi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında çiftliği zarar gören Tuğba Özay zor günler geçirmişti. Bursa konseri öncesi paylaşım yapan Tuğba Özay bacak dekoltesiyle beğeni topladı.
Temmuz ayında Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını çiftliğine de sıçrayan Tuğba Özay zor bir dönem geçirmişti.
Yangının ardından hayatına dönen Özay Bursa’da sahne aldı. Sahne için iddialı bir seçim yapan Tuğba Özay takipçilerinin dikkatini çekti Siyah deri elbisesiyle pozlar veren Özay’a beğeni yağdı.