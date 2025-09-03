CHP’den Hukuk Kumpası İddiası: Özgür Özel, Gürsel Tekin’i İhraç Etti

CHP, İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından büyük bir krizle karşı karşıya. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici bir kurul atarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu durumu bir siyasi kumpas olarak değerlendirdi ve kayyum görevini kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu.
İstanbul’da gerçekleştirilen il kongresi hakkında açılan dava, parti yönetimini şaşkına çeviren bir kararla sonuçlandı. Mahkeme, kongre sürecini durdurarak il yönetimini görevden aldı ve yerlerine Gürsel Tekin’in de bulunduğu beş kişilik bir geçici kurul atadı. Bu gelişme üzerine CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü toplanan yönetim kurulu, durum değerlendirmesi yaptı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Özgür Özel, bu kararın kendileri için sürpriz olmadığını ve bu davanın CHP’ye karşı açılan 10. dava olduğunu belirtti. Özel, “Hukukçularımız, bu davada tedbir kararı verilemeyeceğini, doğrudan sonuç doğuracağını söylemişlerdi,” diyerek mahkeme kararının hukuki altyapısının zayıf olduğunu savundu. Ankara’da böyle bir karar için hakim bulunamadığını ve kararın İstanbul’dan alındığını iddia eden Özel, kararın asıl amacının CHP’nin kongre takvimini sekteye uğratmak olduğunu söyledi.
CHP’nin mevcut İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevinin başında olduğunu vurgulayan Özel, asıl önemli açıklamayı kayyum heyetine ilişkin yaptı. “Kayyum heyetinde görevi kabul edeceğini söyleyen Gürsel Tekin’i biz ihraç ettik,” diyen Özel, bu kararın hukuken bir anlam ifade etmeyeceğini ve partinin tavrının net olduğunu ifade etti. Özel ayrıca, Gürsel Tekin dışında görevi kabul eden diğer üyelerin de ihraç edileceğini belirtti. Özgür Özel, bu kararı “bindiği dalı kesmek” olarak yorumlayarak, benzer kararların gelecekte daha büyük siyasi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.