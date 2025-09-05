CHP’de Sıcak Gelişmeler: Mehmet Sevigen’den Kritik Açıklamalar

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Ensonhaber’de katıldığı programda CHP’deki yönetim krizini değerlendirdi. Sevigen, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasını ve partinin iç dinamiklerini yorumladı.

Sevigen, partinin kendi iç sorunlarını çözme kabiliyetine işaret ederek, “Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin kendi içinde temizleyemediklerini devlet temizliyor. Bu çok kritik bir durum” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin’in Kongre Rolü

Sevigen, CHP’deki görevlendirmelere de dikkat çekti: “Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım da koksun mu? Gürsel Tekin partiyi kongreye götürecek. Partiye emek vermiş, il başkanlığı ve ilçe başkanlığı yapmış. Boş bırakılmayacak.”

İç ve Dış Politika Uyarısı

Sevigen ayrıca Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu ile acilen görüşmesi gerektiğini belirtti. Partinin iç barış süreci kadar dış politikada da hassas konular bulunduğunu vurgulayan Sevigen, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’ın çalışmalarının siyasetin içine çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

Sevigen, açıklamalarının sonunda siyasilerin, Türkiye’nin iç ve dış güvenliği ile ilgili hassasiyetleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.