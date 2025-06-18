TÜRKİYE’DE MOSSAD ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON: 122 KİŞİ ADALETE TESLİM EDİLDİ

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın etkin rol oynaması gündemdeki yerini korurken, Türkiye’de yürütülen kapsamlı operasyonlarda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen casusluk operasyonlarında, MOSSAD’la bağlantılı olduğu iddia edilen 122 şüpheli adalete teslim edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınanların bir kısmı Türkiye’ye “sığınmacı” statüsüyle giriş yapmış durumda.

“KÖSTEBEK” OPERASYONU: 8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı “Köstebek” operasyonunda 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonun MİT Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Yerlikaya, İsrail istihbarat servisinin Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi eylemler planladığının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonda yapılan aramalarda 43 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, farklı ülkelere ait muhtelif miktarda nakit para, bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

56 SANIKLI CASUSLUK DAVASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İsrail istihbarat servisinin internet tabanlı mobil uygulamalarla çevrim içi bir operasyon ekibi kurduğu belirtildi. Bu ekibin, uzaktan kaynak temini, para transferi ve sahadaki hedeflere yönelik çeşitli eylemleri organize ettiği aktarıldı.

İddianamede, MOSSAD’ın profesyonel işler için dedektiflerden, taktik işler için ise şüphe çekmeyen şahıslardan faydalandığı ifade edildi. Şüphelilere WhatsApp grupları kurma, web sitesi tasarlama, para transferi, belge hazırlama, takip, darp, operasyonel hat temini gibi görevlerin verildiği, ödemelerin ise kripto paralar, uluslararası para transferi, havale ofisleri ve canlı kuryelerle yapıldığı belirtildi.

Türkiye, casusluk faaliyetlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.