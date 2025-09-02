CHP’de İstanbul Krizi! Özgür Çelik Görevden Uzaklaştırıldı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda büyük bir deprem yaşandı. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alındı. Çelik ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden uzaklaştırıldı.

Gürsel Tekin Sahneye Çıktı

CHP’nin deneyimli siyasetçilerinden Gürsel Tekin, yeni geçici yönetimin başına getirildi. Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da yönetimde görev aldı. Bu gelişme, parti içinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

Kongre İptali Siyasi Gündeme Oturdu

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te gerçekleşen 38. Olağan Kongre, alınan kararla geçersiz sayıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi ayrıca, 39. Olağan Kurultay hazırlıklarının İstanbul ayağını da tedbiren durdurdu. Bu durum, CHP’nin kurultay takvimini sekteye uğrattı.

Başsavcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise sürece dair flaş bir duyuru yaptı. CHP İstanbul seçimlerine ilişkin iddianamenin kabul edildiği ve 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığı belirtildi.

Kararın ardından gözler CHP Genel Merkezi’nin nasıl bir adım atacağına çevrildi. Parti kulislerinde, bu gelişmenin yalnızca İstanbul’u değil, yaklaşan kurultay öncesinde tüm partinin stratejisini değiştirebileceği konuşuluyor.