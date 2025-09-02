  1. Haberler
  Gazoz ve Macunlarda Tehlike: Bakanlık İhlalleri Açıkladı

Gazoz ve Macunlarda Tehlike: Bakanlık İhlalleri Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden gıdalar listesine yeni ihlalleri ekleyerek kamuoyunu uyardı. 2 Eylül tarihli açıklamaya göre, bazı alkolsüz içecek ve macun ürünlerinde ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edildi. Bakanlık, söz konusu firmaların isimlerini ve ihlallerini kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan denetimlerde, 5 farklı firmanın ürünlerinde uygunsuzluk görüldü. Bu ürünler arasında özellikle gazoz gibi alkolsüz içecekler dikkat çekti. Bakanlık, söz konusu ürünleri tüketen vatandaşların sağlık açısından risk altında olabileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasında, taklit ve tağşiş yapan firmaların hem tüketiciyi yanıltmak hem de sağlığı tehlikeye atmak amacıyla ilaç etken maddelerini ürünlere kattığı ifade edildi. Bu durum, özellikle çocukların ve hassas grupların tükettiği ürünlerde büyük endişe yaratıyor.

Uzmanlar, uygunsuz içerikli gıdaların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Bakanlık, vatandaşlara ürünleri satın alırken etiketleri kontrol etmeleri, şüpheli ürünleri ise tüketmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık, denetimlerin ve ifşaların devam edeceğini, güvenli gıda üretimi ve halk sağlığının korunması için sıkı önlemler alındığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde yeni denetim raporlarının da kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

