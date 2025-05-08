CEM YILMAZ – AHU YAĞTU NAFAKA DAVASINDA KARAR VERİLDİ!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu arasında uzun süredir devam eden nafaka davası sonuçlandı. Mahkemenin kararıyla, Yılmaz’ın ödemekte olduğu 10 bin dolarlık nafaka miktarı değişmeden devam edecek. Ahu Yağtu, “Her şey netleşti, konu kapandı” diyerek süreci noktaladı.

10 BİN DOLARLIK NAFAKA TARTIŞMASI BİTTİ

Cem Yılmaz, 2012 yılında evlendiği ve 2013’te tek celsede boşandığı Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin TL’ye çevrilmesini talep etmişti. Yağtu ise bu talebe, çocuğunun eğitim ve ihtiyaçlarının döviz bazında arttığını belirterek itiraz etmişti.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Yılmaz’ın talebini kısmen kabul ederek nafakanın TL’ye çevrilmesine ve aylık 70 bin TL ödenmesine karar vermişti. Ancak Yargıtay’a taşınan dava sonucunda İstanbul Bölge Mahkemesi bu kararı bozdu ve Yılmaz’ın dolar bazlı ödeme yapmaya devam etmesine hükmetti.

AHU YAĞTU: “KONU KAPANDI, HER ŞEY NETLEŞTİ”

Bir davette görüntülenen Ahu Yağtu, nafaka davasına ilişkin sorulara kısa ve net yanıt verdi:

“O konu kapandı. Her şey netleşti.”

Cem Yılmaz ile arkadaşlık ilişkileri sorulduğunda ise şu ifadeyi kullandı:

“Özel konular bunlar, konuşmak istemiyorum.”

CEM YILMAZ’DAN GÖSTERİDE NAFAKA GÖNDERMESİ

Ünlü komedyen, yaşadığı nafaka sürecini zaman zaman sahneye taşıdı. Zorlu PSM’deki bir gösterisinde oğluyla yaşadığı diyaloğu şu şekilde anlattı:

“Oğlum internette benim 20 milyon dolarlık mal varlığım olduğunu görmüş. Bana ‘Baba doğru mu?’ diye sordu. Ben de ‘Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme’ dedim. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var.”

Bu sözleri salondan kahkahalarla karşılık görse de, özel hayatındaki gerginliği mizahi dille ifade eden Yılmaz’ın durumu sosyal medyada da gündem oldu.