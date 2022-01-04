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FT: Enflasyon Nisan Mayıs’ta Yüzde 42’leri Görecek

FT: Enflasyon Nisan Mayıs’ta Yüzde 42’leri Görecek
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04 Ocak 2022 - 16:28

FT: Enflasyon Nisan Mayıs’ta Yüzde 42’leri Görecek

Financial Times, Türkiye’deki aralık ayı ve yıllık enflasyon oranın açıklanmasının ardından paylaştığı analizde, “Nisan ve Mayıs aylarında enflasyon yüzde 42’yi görebilir” ifadelerini kullandı.

FT: Enflasyon Nisan Mayıs'ta Yüzde 42'leri Görecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31’den, yüzde 36,08’e yükseldi. Bu oran Eylül 2002’den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

İngiltere merkezli Financial Times, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin bir analiz yayımladı. Analizde, enflasyon oranı hesaplanırken temel giderlerdeki büyük artışın enflasyona etkisi hatırlatılarak, “Analistlerin yüzde 30’luk konsensüs tahmininden daha yüksek olan Aralık ayı enflasyon oranı, yıllık yaklaşık yüzde 54 artan ulaşım maliyeti ile yüzde 44’e yakın yükselen yiyecek ve içecek fiyatlarındaki büyük artışlardan kaynaklandı” denildi.

Analizde, 2021’de dolar karşısında yüzde 45 değer kaybeden Türk lirasının işletmelere verdiği hasarın göstergesi olarak, üretici fiyat endeksinin yıllık yüzde 80 çıktığına işaret edildi.

 

 “ENFLASYON NİSAN VE MAYIS AYLARINDA YÜZDE 42’YE ULAŞACAK”

Enflasyonun bu yılın gelecek aylarında da devam edeceği kaydedilen analizde, “İstanbul’daki HSBC analisti İbrahim Aksoy, enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da artmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı ve Nisan ve Mayıs aylarında yaklaşık yüzde 42’ye ulaşacağını tahmin etti” ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetten üst düzey yetkililerin görüşlerine yer verilen yazıda, İYİ Partili Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın enflasyon açıklamasına yer verildi Yılmaz, enflasyonun ülkenin ekonomik sorunlarının “temel nedeni” olduğunu söyleyerek, “acil bir istikrar programı” yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

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 BABACAN: SAYILARLA OYNAMA ENSTİTÜSÜ

Analizde görüşleri paylaşılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın gerçek enflasyon oranının resmi rakamların bile üzerinde olduğunu öne sürdüğüne dikkat çekildi. Babacan, ülkenin istatistik kurumunu “sayılarla oynama enstitüsü” olarak nitelendirdi. Analizde ayrıca, “Oranın, bu yılın başında açıklanan ve elektrik fiyatlarının en yoğun ticari kullanıcılar için yüzde 125’e kadar ve haneler için yaklaşık yüzde 50’ye kadar arttığını gösteren devasa enerji zamlarının ‘yanına bile yaklaşmadı'” denildi.

 “ENFLASYONİST BASKI” UYARISI

Financial Times analizinde son olarak, asgari ücretteki yüzde 50’lik bir artış sonrasında ekonomistlerin, “en düşük ücretli işçilere yönelik artan yaşam maliyetlerinden korunmak için ücret artışının gerekli olduğu, ancak bu kadar büyük bir artışın enflasyonist baskı olacağı ve fiyat artışlarının kontrolden çıkma riskiyle karşı karşıya kalacağı” uyarılarını yer verdi.

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