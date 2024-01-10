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HSK üyeliği için başvuru süreci başladı

HSK üyeliği için başvuru süreci başladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ocak 2024 - 14:59
TBMM Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) seçilecek üyelik için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuruların 12 Ocak’ta sona ereceği belirtildi.TBMM tarafından yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan ve yasal niteliklere sahip öğretim üyelerinin HSK’ye bir üye seçmek üzere başvurabileceği belirtildi. HSK üyeliği için gereken şartları sağlayan adaylar, 12 Ocak Cuma günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilecekler.

Seçim süreci TBMM içerisinde şu adımlarla ilerleyecek: TBMM Başkanlığı, yapılan başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona iletecek. Karma Komisyon, üye seçimi için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. İlk oylamada aday belirlenemezse, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. TBMM Genel Kurulu, benzer usul ve çoğunlukları gözeterek seçim sürecini tamamlayacak.

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