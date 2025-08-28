BÜLENT ARINÇ TERÖRİSTLER İÇİN “UMUT HAKKI” VE “GENEL AF” İSTEDİ!

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, komisyona hitaben yaptığı konuşmada, teröristle mücadelede sadece cezalandırmanın yeterli olmadığını savunarak, “umut hakkı mutlaka uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, KHK ile ihraç edilenlerin hukuki süreç içerisinde görevlerine iade edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Arınç, bu süreçlerin ilerlemesinde önemli bir adım atan DEM Parti’yi şu sözlerle takdir etti:

“En çok DEM’den çekiniyorduk. DEM öncü oldu, takdir ediyorum.” Bu sözlerle Arınç, partinin cesur tutumunu öne çıkardı.

Toplantıda ayrıca, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, silahlı eylemlerde bulunan teröristlerin yurt dışına gönderilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Çetin, teröre karşı yürütülen mücadelenin halk nezdindeki ayrışmalara sebep olmaması gerektiğini ve farklı etnik kimliklerin aynı milletin parçası olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

