  Fatih Altaylı: Bahçeli Erken Seçime Götürmeyecek, AKP 2027'den Önce Cesaret Edemez

Fatih Altaylı: Bahçeli Erken Seçime Götürmeyecek, AKP 2027’den Önce Cesaret Edemez

Fatih Altaylı: Bahçeli Erken Seçime Götürmeyecek, AKP 2027’den Önce Cesaret Edemez

Cezaevinden kaleme aldığı yazılarla ve sosyal medya üzerinden yaptığı analizlerle dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ülkeyi erken seçime götürme ihtimalini sıfıra yakın gördüğünü belirtti. Altaylı, Bahçeli’yi “dünyanın en öngörülemez siyasetçisi” olarak nitelendirse de, mevcut siyasi atmosferin erken seçim için uygun olmadığını düşündüğünü vurguladı.

Altaylı, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi: “Bahçeli’nin erken seçime götürme ihtimalini ‘sıfıra yakın’ olarak görüyorum. Bu ihtimal binde bir gibi ama onun ne yapacağını öngörmek mümkün değil.” AK Parti’nin ise gerçek anlamda bir erken seçime 2027 yılının Ekim-Kasım aylarından önce cesaret edemeyeceğini belirtti.

Gazeteci ayrıca olabilecek sinyallere de dikkat çekti: Serve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden alınmasının erken seçim sinyali olabileceğine işaret etti. “Bu durum, erken seçimin işareti olarak değerlendirilebilir,” dedi.

Siyasi kulislerde “erken seçim olur mu?” sorusu hâlâ gündemde yer alırken, Altaylı’nın bu net yorumu bağlamında, mevcut hükümet cephesinin temkinli yaklaşımı sürüyor gibi görülüyor.

#FatihAltaylı, #DevletBahçeli, #ErkenSeçim, #AKP, #Siyaset, #Gündem, #Tahmin, #2027

Fatih Altaylı: Bahçeli Erken Seçime Götürmeyecek, AKP 2027’den Önce Cesaret Edemez
