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Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi? 29 Mayıs

Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi? 29 Mayıs
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29 Mayıs 2022 - 13:31

29 Mayıs’ta otobüsler, metrobüs, metro ve Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı yapılan açıklama ile belli oldu. Pazar günü kutlanacak İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü dolayısı ile İstanbul’da toplu taşımaların ücret tarifesi vatandaşların gündemine geldi. İBB’den yapılan açıklamada otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray için alınan karar duyuruldu. Peki, 29 Mayıs’ta (bugün) toplu taşımalar ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı? İşte, o konu hakkında yapılan açıklamalar.

Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi, sorusu otobüs, metro, Metrobüs, Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak olan vatandaşların gündemine geldi. . Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli günlerden olan 29 Mayıs İstanbul’un fethi kent genelinde pazar günü etkinlikler ile kutlanacak. İBB’den yapılan açıklamaya göre bugün toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan Marmaray da 29 Mayıs’ta ücretsiz olacak.

29 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

İBB’den yapılan açıklamada, “29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü olması nedeniyle @istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir.” ifadelerine yer verildi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, ‘Aziz İstanbullular… 13 Eylül 2021’de İBB Meclisi’nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs’ta İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde, İstanbul’daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize…’ dedi.

MARMARAY’DA ÜCRETSİZ OLACAK

Marmaray’ın sosyal medya hesabı #Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs #İstanbulunFethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir.

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