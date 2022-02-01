BRAVO MAHSUN

Mahsun Kırmızıgül’ü geçtiğimiz günlerde Günay’da dinlemeye gittim. Programı başlamadan önce kuliste ziyaret ettim. Beni görünce çok mutlu oldu. 17 yıl aradan sonra sahnelere dönmenin heyecanı okunuyordu gözlerinden. Sohbet ettik, eski günleri konuştuk. Sahneye çıkma anı yaklaşınca “Yaşar Ağabey, programı mutlaka izle, sakın gitme!” dedi. O son hazırlıklarını yaparken ben de bara geçip, programın başlamasını bekledim. Yanımda gazeteci arkadaşım Nurcan Sabur da vardı.

Mahsun Kırmızıgül’ün sahneye çıkmasıyla Günay’da alkış tufanı koptu. Belli ki hayranları onu çok özlemişti. Süper bir repertuvarla hayranlarının karşısındaydı. Eski şarkılar, yeni şarkılar derken Mahsun sahnede, hayranları masalarında coştu. Özellikle Bergen’le yaptığı bir düet vardı ki, tek kelime ile muhteşemdi. Mekanın led perdesinde beliren Bergen’le şarkı söylemesi, tüyleri diken diken etti. Herkes Mahsun’u ayakta alkışladı. Kulağım Mahsun’da şarkıları dinlerken, yıllar öncesinin anıları geçti gözlerimin önünden.

Muhsun Kırmızıgül’ü henüz şöhret olmadığı yıllardan tanırım. Zaman nasıl da akıp geçiyordu… Kimleri doğuyor, kimileri ölüyor. Mahsun’u benimle rahmetli gazeteci arkadaşım Engin Güneş tanıştırmıştı. Magazinci arkadaşların buluştuğu Sıraselviler’de bir lokalimiz vardı. Önce burada sohbet eder, sonra da haber yapmak için dağılırlardı. Mahsun da o günlerden birinde gelip lokalde yanımıza oturdu. Hırslı, çalışkan, dürüst ve esprili bir çocuktu. Şimdi bakıyorum da, şöhret onu hiç değiştirmemiş. Ne ise o yine…

Sağlam karakterinin ekmeğini yedi her zaman… Yıllarca ara verse de unutulmadı, sahnesi her zaman çok beğenildi, yaptığı filmler çok sevildi. Sonra İbrahim Tatlıses geldi bir anda aklıma. Mahsun’un önünü kesmek için az planlar yapmamıştı. Şimdiye bakınca, Tatlıses nerede, Mahsun nerede? diye iç geçirip gülümsedim. İbrahim Tatlıses’in “Mahsun’u sahneye çıkarırsanız, ben bir daha burada sahne almam” dediği mekanlar vardı. Özellikle de Taksim. Kimsenin ekmeği ile oynanmaz… İlahi adalet, elbet gelir bulur sizi!

Bu konulara çok fazla girmek istemiyorum ama şu bir gerçek ki Mahsun Kırmızıgül her zaman var oldu, var olmaya da devam edecek. İbrahim Tatlıses’le ilgili yorumu da sizlere bırakıyorum. İşte tüm bunlar aklımdan geçerken, Mahsun Kırmızıgül programını tamamladı. Yine alkış tufanı koptu tüm salonda. O hayranlarını, hayranları onu bırakmak istemese de tamamladı programını. Sahnede öyle iyiydi ki, bir kez daha kulise gittim, alnından öptüm Mahsun Kırmızıgül’ü. “Helal olsun” dedim. Yeniden bir araya gelip eskiyi yad etmek sözüyle vedalaşıp ayrıldık.