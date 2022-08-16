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Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı alan Petek Dinçöz, kına gecesinde kurtlarını döktü

Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı alan Petek Dinçöz, kına gecesinde kurtlarını döktü
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16 Ağustos 2022 - 16:14
Mart ayında tek celsede boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nişanlanan Petek Dinçöz, dün akşam kına gecesi yaptı. Yakın arkadaşlarını çağırdığı gecede kurtlarını döken Dönçöz, bugün nikah masasına oturacak.

Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, mart ayında oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile aşk yaşamaya başlayan Dinçöz, evlilik kararı aldı.

KINA GECESİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından alyanslarının fotoğrafını paylaşarak nişanlandığını duyuran şarkıcı, bu sefer de kına gecesi yaptı. Dün gece kına gecesi yapan Dinçöz, yakın arkadaşlarıyla göbek atmayı ihmal etmedi. Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar, bugün yakın çevresini davet ettikleri bir törenle nikah masasına oturacak.

ÇOCUKLUK AŞKI ÇIKTI

5 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Dinçöz, Büyükbayraktar’ın çocukluk aşkı olduğunu ilan etti. Nişanlısıyla yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Dinçöz, “Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi” dedi.

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