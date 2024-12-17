Suriyeliler Ülkelerine Dönecek mi? Ali Yerlikaya Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Yerlikaya ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını tv100 ekranlarında izleyicilerle paylaştı.

“Geri Dönüşler Hızlanabilir”

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarını aktaran Sinan Burhan, güvenlik şartlarının sağlanması halinde dönüşlerin hızlanacağını belirtti. Burhan, 9-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen dönüş verilerini de paylaştı:

9 Aralık : 1.259 kişi,

: 1.259 kişi, 10 Aralık : 1.669 kişi,

: 1.669 kişi, 11 Aralık : 1.293 kişi,

: 1.293 kişi, 12 Aralık : 1.553 kişi,

: 1.553 kişi, 13 Aralık: 1.847 kişi.

Toplamda 7.621 kişi bu tarihler arasında ülkelerine geri döndü.

“Güvenlik Sağlanırsa Geri Dönüşler Artacak”

Bakan Ali Yerlikaya’nın ifadelerine göre, Suriyelilerin dönüşü için bölgedeki güvenlik durumunun büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle Suriye’de HTŞ’nin etkisiz hale getirilmesi ve Esad yönetiminin zulmünün sona ermesi gibi kritik şartlar sağlandığında, geri dönüşlerin hızlanacağı vurgulandı.

Hükümet Kurulması Bekleniyor

Sinan Burhan’ın açıklamalarına göre, bölgeye ilişkin beklentiler arasında Suriye’de siyasi ve güvenlik koşullarının yeniden yapılandırılması ve bir hükümetin kurulması da yer alıyor. Bu adımların atılmasıyla birlikte, Türkiye’deki Suriyelilerin gönüllü dönüşlerinin daha da artacağı ifade edildi.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr