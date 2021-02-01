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Bloomberg’ten kamu bankalarına dair çarpıcı iddia! ‘Sermaye artırıyor…’

Bloomberg’ten kamu bankalarına dair çarpıcı iddia! ‘Sermaye artırıyor…’
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16 Aralık 2021 - 15:56

Bloomberg’ten kamu bankalarına dair çarpıcı iddia! ‘Sermaye artırıyor…’

Bloomberg&#39;ten kamu bankalarına dair çarpıcı iddia! &#39;Sermaye artırıyor…&#39;

Bloomberg’in kaynaklardan edindiği bilgiye göre kamu bankalarının sermaye artışına gidilmesine karar verildi. Dünya gazetesi ise bankaların 20 milyar TL’ye ihtiyacı olduğu bilgisini edindiğini aktardı.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre yetkililer, TL’deki düşüş sonrasında kamu bankalarının sermaye yapısını ve kredi kapasitesini desteklemek için kamu bankalarında sermaye artışına gidilmesine karar verdi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son onay alınırken Hazine ve Maliye Bakanlığı, sermaye enjeksiyonun büyüklüğü ve yöntemi konusundaki detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sermaye artışı kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak.

Haberin ardından Türkiye varlık fonu, Vakıf Bank ve Halkbank Bloomberg’in sorduğu sorulara yanıt vermezken, Ziraat Bankası yetkilileri genel müdürün daha önce kamu bankalarında sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarını işaret etti.

20 MİLYAR TL’YE İHTİYAÇ VAR

Diğer yandan Dünya gazetesinin  konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre en az 20 milyar liralık artırım ihtiyacı var. Alınan bilgiye göre; kur seviyesinin telafisi için VakıfBank’a 7 milyar lira, Halkbank’a ise 14 milyar liralık sermaye artışı gerekliliği hesap ediliyor.

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