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Bitcoin İran-İsrail gerilimi sonrası sert dalgalandı!

Bitcoin İran-İsrail gerilimi sonrası sert dalgalandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Nisan 2024 - 11:19
Bitcoin, İsrail’in İran’a saldırısının ardından 60 bin doların altını gördü.

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