BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinde bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran tarihinde başladı. Adaylar bu aşamanın ardından kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?