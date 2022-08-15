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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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15 Ağustos 2022 - 13:06

BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinde bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran tarihinde başladı. Adaylar bu aşamanın ardından kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak BİLSEM mülakat sonuçlarında son durum

BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran’da başladı. Mülakatlar 12 Ağustos tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihini duyurdu.

2/3BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos’ta ilan edilecek.

3/3BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak BİLSEM mülakat sonuçlarında son durum

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar

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