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Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı?

Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı?
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15 Ağustos 2022 - 13:00
Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı

Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı sorusu, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde yer almaya başladı. Yapmış olduğu tercihler neticesinde bir okula yerleşen ancak tercihinden memnun olmayan adaylar, yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM bilgisine göre yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı? İşte, o detaylar

Yerleştikten Sonra Ek Tercih Yapılır Mı sorusu adayların kafasında soru işareti olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre bir kez yerleştirme sürecine katılan ve bir Üniversite programına yerleşen aday, ek tercih hakkına sahip olmayacak. Tercih yapabilecek adaylar şu şekilde olacak;

  • Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
  • 2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS’de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
  • Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
  • Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF’ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
  • 2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
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