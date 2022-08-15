Yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı sorusu, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde yer almaya başladı. Yapmış olduğu tercihler neticesinde bir okula yerleşen ancak tercihinden memnun olmayan adaylar, yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM bilgisine göre yerleştikten sonra ek tercih yapılır mı? İşte, o detaylar

Yerleştikten Sonra Ek Tercih Yapılır Mı sorusu adayların kafasında soru işareti olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre bir kez yerleştirme sürecine katılan ve bir Üniversite programına yerleşen aday, ek tercih hakkına sahip olmayacak. Tercih yapabilecek adaylar şu şekilde olacak;