Beyaz Köşk’ün Yeni Sahibi Belli Oldu!

İstanbul’un Bebek semtinde yer alan ve tarihi yapısıyla dikkat çeken Beyaz Köşk, uzun süredir gündemde olan satış sürecini nihayet tamamladı. Daha önce üç kez satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamayan köşk, dördüncü ihalede KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL bedelle el değiştirdi. FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding’e ait olan köşk, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilmişti. Satış süreci, İstanbul’daki gayrimenkul piyasasında büyük yankı uyandırırken, köşkün yeni sahibinin kim olacağı merak konusu olmuştu.

Yapılan açıklamalara göre, Beyaz Köşk’ün yeni sahibi, tekstil ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanı Ali Bekmezci oldu. Bekmezci, BEKS Çorap ve İç Giyim ile Beks Shipping şirketlerinin sahibi olarak biliniyor. Son yıllarda hem tekstil hem de denizcilik alanında önemli yatırımlar yapan Bekmezci’nin köşkü satın alması, iş dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Bekmezci Ailesi’nin iştiraki Beks Denizcilik, 2021 yılında 5 gemi yatırımıyla denizcilik sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı ve bu hamle, ailenin farklı sektörlerdeki yatırım çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Beyaz Köşk, 2 bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat, çatı katı ve teras olmak üzere toplamda geniş bir alan sunuyor. 695 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan köşk, ayrıca 208 metrekare terasıyla İstanbul Boğazı manzarasının keyfini çıkarıyor. Tarihi ve estetik özellikleri nedeniyle İstanbul’un en pahalı ve prestijli yapılarından biri olarak öne çıkan köşk, sosyal ve iş dünyasında prestij sembolü niteliği taşıyor.

Tapu devrinin kısa süre içinde tamamlanması beklenirken, yeni sahibi Ali Bekmezci’nin köşkü nasıl değerlendireceği merak konusu. Gayrimenkul uzmanları, İstanbul Boğazı’ndaki böylesine değerli bir yapının satışının hem piyasaya hem de prestij açısından önemli bir etkisi olacağını belirtiyor. Beyaz Köşk’ün satışı, uzun süredir süren ihale süreci ve yüksek bedeliyle Türkiye’deki tarihi gayrimenkul piyasasının dikkat çeken örneklerinden biri olarak tarihe geçti.