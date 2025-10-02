AKP’DE BÜYÜME: 7 İLÇE VE BELDE BELEDİYESİ DAHA KATILIYOR!

AKP, yerel yönetimlerdeki güç ve etkinliğini artırmak amacıyla belediye başkanları transferlerini hız kesmeden sürdürüyor. Parti, özellikle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana kazandığı belediyelerdeki sayısını artırmak için stratejik adımlar atıyor. Bugün gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, 7 ilçe ve belde belediye başkanının daha AKP’ye katılacağı açıklandı. Bu katılımlarla birlikte partinin Türkiye genelinde yönettiği belediye sayısı 608’e ulaşacak.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP, toplamda 12 büyükşehir, 12 il belediyesi, 347 ilçe belediyesi ve 170 belde belediyesi kazanmış ve yönetim yetkisini toplam 542 belediyeye taşımıştı. Ancak seçimlerin ardından bazı belediye başkanlarının başka partilerden AKP’ye geçişiyle birlikte bu sayı 601’e yükselmişti. Bugün yapılacak yeni katılımlarla partinin belediye sayısındaki artış devam edecek ve AKP’nin yerel yönetimlerdeki ağırlığı daha da güçlenecek.

Parti yetkilileri, gerçekleşen bu katılımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kapımız herkese açık” çağrısının doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriyor. AKP, bu hamleyle hem kendi yönetim alanını genişletmeyi hem de muhalefet partilerinin etkisini kırmayı hedefliyor. Yerel yönetimlerdeki bu stratejik hamleler, partinin önümüzdeki dönem seçimleri için de avantaj sağlaması açısından kritik bir öneme sahip. Uzmanlar, belediye başkanlarının transferlerinin, yerel hizmet politikalarından ziyade siyasi stratejilerle şekillendiğine dikkat çekiyor ve bunun, Türkiye’de siyaset arenasındaki güç dengelerini yeniden etkileyeceğini belirtiyor.

Bu gelişmeler, siyasi partilerin yerel yönetimlerdeki etkinliğini artırmak için izlediği yöntemlerin ve stratejik adımların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. AKP’nin, mevcut belediye yönetimlerini güçlendirme ve kontrol alanını genişletme amacıyla attığı adımlar, önümüzdeki dönemde yerel siyasetin ve kamu yönetimi dinamiklerinin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor.