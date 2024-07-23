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Michele Marano’nun hayalleri gerçek oldu

Michele Marano’nun hayalleri gerçek oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Temmuz 2024 - 8:47

20 yaşındaki İtalyan kaleci, Serie C ekiplerinden Sassari Torres’le iki yıllık sözleşme imzaladı.

1.91 boyundaki genç kaleci, sırasıyla FC Südtirol ve Virtus Bozen altyapılarında eğitim gördükten sonra geçen senenin başında Serie D takımlarından Calcio Budoni’ye transfer olmuştu. Burada 34 maça çıkan Marano, sergilediği performansla daha büyük kulüplerin radarına girmişti.

Sassari Torres Kulübü’nden yapılan açıklamada 2004 doğumlu kalecinin bu sezonu, Serie D ekiplerinden Sassari Latte Dolce’de kiralık olarak geçireceği açıklandı.

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