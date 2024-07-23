Michele Marano’nun hayalleri gerçek oldu

1.91 boyundaki genç kaleci, sırasıyla FC Südtirol ve Virtus Bozen altyapılarında eğitim gördükten sonra geçen senenin başında Serie D takımlarından Calcio Budoni’ye transfer olmuştu. Burada 34 maça çıkan Marano, sergilediği performansla daha büyük kulüplerin radarına girmişti.

Sassari Torres Kulübü’nden yapılan açıklamada 2004 doğumlu kalecinin bu sezonu, Serie D ekiplerinden Sassari Latte Dolce’de kiralık olarak geçireceği açıklandı.